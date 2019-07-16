Временную схему движения ввели на проспекте Строителей в связи с реконструкцией теплосети ЖКХ

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения введена на проспекте Строителей в Пензе — на участке вблизи колледжа информационных и промышленных технологий — в связи с реконструкцией теплосети. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» компании «Т Плюс».

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«Данная схема разработана в целях обеспечения безопасности жителей Пензы. Она предусматривает временное прекращение движения по крайней правой полосе по направлению в микрорайон Арбеково до 11 августа», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что остановка общественного транспорта временно смещена.

В связи с этим жителям рекомендуется быть внимательными: пешеходам — не заходить за ограждение участка, на котором проводится реконструкция, водителям — обращать внимание на временные знаки дорожного движения.