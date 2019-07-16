Виктор Кувайцев проверил ход восстановления дома на улице Брестской в Пензе ЖКХ

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по восстановлению дома №33 на улице Брестской, который был поврежден в результате пожара.

Фото: Penza-gorod.ru

Он убедился, что к настоящему времени заново возведены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды, обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка.

Ответственные лица также проинформировали мэра о том, что заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.

По итогам выезда на место Виктор Кувайцев поставил задачу осуществлять контроль на каждом этапе.

«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в результате пожара, произошедшего в доме №33 на улице Брестской 30 августа 2018 года, ущерб был причинен шести семьям, в том числе одной многодетной.

Всем нуждающимся было предложено жилье в маневренном фонде. Погорельцам оказана материальная помощь, а также выделены продукты, предметы бытового назначения, постельное белье, канцелярские товары, одежда и обувь.