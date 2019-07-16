EN
19:56:37 Вторник, 16 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев проверил ход восстановления дома на улице Брестской в Пензе

18:45 | 16.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по восстановлению дома №33 на улице Брестской, который был поврежден в результате пожара.

Виктор Кувайцев проверил ход восстановления дома на улице Брестской в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Он убедился, что к настоящему времени заново возведены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды, обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка.

Ответственные лица также проинформировали мэра о том, что заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.

По итогам выезда на место Виктор Кувайцев поставил задачу осуществлять контроль на каждом этапе.

«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в результате пожара, произошедшего в доме №33 на улице Брестской 30 августа 2018 года, ущерб был причинен шести семьям, в том числе одной многодетной.

Всем нуждающимся было предложено жилье в маневренном фонде. Погорельцам оказана материальная помощь, а также выделены продукты, предметы бытового назначения, постельное белье, канцелярские товары, одежда и обувь.

Загрузка...
Читайте также
Переизбранный на пост ректора ПГУ Александр Гуляков вступил в должность Мэр Пензы призвал дорожников не тянуть с укладкой асфальта
Пензенские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы» В пензенском зоопарке модернизировали вольер белого медведя
Перед жителями Кузнецка следует извиниться за отсутствие горячей воды — мэр В Пензенской области за полгода изъято 3,5 тыс. литров алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама