Виктор Кувайцев проверил ход восстановления дома на улице Брестской в Пензе
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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по восстановлению дома №33 на улице Брестской, который был поврежден в результате пожара.
Фото: Penza-gorod.ru
Он убедился, что к настоящему времени заново возведены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды, обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка.
Ответственные лица также проинформировали мэра о том, что заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.
По итогам выезда на место Виктор Кувайцев поставил задачу осуществлять контроль на каждом этапе.
«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», — сказал он.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в результате пожара, произошедшего в доме №33 на улице Брестской 30 августа 2018 года, ущерб был причинен шести семьям, в том числе одной многодетной.
Всем нуждающимся было предложено жилье в маневренном фонде. Погорельцам оказана материальная помощь, а также выделены продукты, предметы бытового назначения, постельное белье, канцелярские товары, одежда и обувь.