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Прокуратура потребовала устранить нарушения в Пензе при сбросе в Суру сточных вод

10:16 | 17.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы потребовала от ООО «Горводоканал» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении качества сточной воды, которую сбрасывают в реку Суру. Об ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура потребовала устранить нарушения в Пензе при сбросе в Суру сточных вод. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, районная прокуратура с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии провела проверку соблюдения требований законодательства в отношении сточной воды, отобранной на очистных сооружениях канализации ООО «Горводоканал» — водовыпусках первой и второй очереди в реку Суру.

«Согласно экспертному заключению от 17 июня 2019 года по результатам санитарно-эпидемиологической оценки, сточная вода, отобранная на очистных сооружениях канализации ООО «Горводоканал» на улице Совхозной, 27 А, не соответствует требованиям п. 4.1 СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что начальник цеха очистных сооружений канализации предприятия оштрафован на 1 тыс. рублей по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Главному исполнительному директору ООО «Горводоканал» прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила она.

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