В Пензе вблизи «Олимпа» произошел очередной провал асфальта ЖКХ

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Очередной провал асфальта произошел на проспекте Строителей в Пензе неподалеку от торгового центра «Олимп» в среду, 24 июля.

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Как сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал», причиной этого стало обрушение части трубопровода между двумя канализационными колодцами.

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Бригада специалистов уже приступила к ремонтным работам на данном участке. На месте задействованы экскаватор, самосвал, кран, гидромашина, а также резервный насос.

Территория огорожена, при этом перекрывать дорогу на этот раз не пришлось.

Работы планируется завершить в четверг, 25 июля.

По данным ресурсоснабжающей организации, подобные инциденты происходят регулярно из-за значительного износа коммуникаций.