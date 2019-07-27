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Во дворе на улице Рахманинова в Пензе завершен основной объем работ по благоустройству

14:33 | 27.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Основной объем работ по благоустройству двора вблизи домов №25 и №27 на улице Рахманинова в Пензе, предусмотренных программой формирования современной городской среды, выполнен. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Во дворе на улице Рахманинова в Пензе завершен основной объем работ по благоустройству

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Обустроены проезды, тротуары», — написал он на своей странице в Facebook в субботу, 27 июля.

Виктор Кувайцев пояснил, что рабочим осталось отсыпать щебнем парковочные места и завезти чернозем.

«Получается действительно комфортная среда — жители сами следят за порядком, ухаживают за клумбами. Сегодня они попросили сделать основание под контейнерную площадку, также изъявили желание на условиях софинансирования поставить ограждение детской площадки», — отметил мэр Пензы.

Он добавил, что в целом работы ведутся в 28 дворах, при этом в 18 они близятся к завершению.

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