Стандарты благоустройства дворов необходимо закрепить законодательно — Вячеслав Володин ЖКХ

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Стандарты благоустройства придомовых территорий, предусматривающие создание детских и спортивных площадок, а также многофункциональных зон отдыха для людей разных возрастов, необходимо закрепить на законодательном уровне. Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в ходе визита в Пензу в субботу, 27 июля.

Фото: Duma.gov.ru

«При проектировании микрорайонов и осуществлении комплексной застройки должны решаться не только вопросы социальной сферы, чтобы в непосредственной близости были детский сад, школа, поликлиника, больница и магазины, но у людей была возможность выйти отдохнуть», — сказал он во время посещения жилого комплекса «Фаворит», возведением которого занимается строительная группа «Рисан».

Вячеслав Володин добавил, что формат, при котором вблизи новостроек не предусмотрено возможностей для семейного отдыха, будет уходить в прошлое.

«Продавать надо не жилье, а хорошее настроение, возможность выйти и с ребятишками отдохнуть. Это подход не просто современный, этот подход будет повсеместно использоваться, и в мире это тренд», — цитирует спикера пресс-служба нижней палаты парламента.