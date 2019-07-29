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В Заречном коммунальная служба получила два прицепа для полива

13:14 | 29.07.2019 | ЖКХ

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Заречный, 29 июля 2019. PenzaNews. Парк спецтехники комбината благоустройства и лесного хозяйства Заречного Пензенской области пополнился двумя новыми поливомоечными прицепами, изготовленными для предприятия местной компанией «Ленкомтех».

В Заречном коммунальная служба получила два прицепа для полива

Фото: Zarechny.zato.ru

Данные модели работают в сцепке с тракторами «Беларус». Объем каждой цистерны составляет 3,5 тыс. литров.

При их создании учтена потребность предприятия в многофункциональности оборудования: с помощью прицепов можно поливать газоны, мыть тротуары и проезжую часть дорог, тушить небольшие возгорания, например, в парках и зонах отдыха. Для этого техника оснащена системой пожаротушения и может закачивать воду из водоемов.

Ожидается, что использование прицепов с трактором позволит значительно снизить расход топлива по сравнению с применением цистерн на базе автомобиля «ЗИЛ». Кроме того, новая спецтехника позволяет осуществлять полив газона даже с небольших тротуаров, не повреждая при этом асфальтовое покрытие.

Также важным преимуществом является ее ремонтопригодность: производитель прицепов находится в Заречном, что позволяет оперативно обратиться к нему вопросам модернизации, сообщает управление общественных связей Заречного.

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