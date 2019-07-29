В связи с запахом питьевой воды в Пензе приняты исчерпывающие меры — «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» приняли исчерпывающий комплекс мер с целью уменьшения запаха воды, подаваемой населению Пензы, и обеспечения ее надлежащего качества. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в понедельник, 29 июля.

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«ООО «Горводоканал» сообщает о введении режима гиперхлорирования и применении дополнительных мер по очистке водопроводной воды в целях снижения ее запаха из-за повышенного уровня цветения микроорганизмов в Сурском водохранилище. [...] По состоянию на июль 2019 года был принят и выполнен исчерпывающий перечень мер и мероприятий по недопущению подачи населению питьевой воды несоответствующего качества», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что, в частности, были подобраны и апробированы новые реагенты для очистки воды.

«Ни по одной из жалоб не было выявлено несоответствий качества воды в распределительной сети требованиям СанПиН», — подчеркивается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что компания рассчитывает на изменение погодных условий в ближайшее время и улучшение ситуации.

«Специалисты водоканала ожидают нормализацию качества воды в водоеме из-за восстановления природных условий — завершения сезона цветения, снижения температуры окружающего воздуха и уровня микроорганизмов в водоеме, после чего режим гиперхлорирования может быть отменен», — говорится в тексте.