EN
19:55:37 Понедельник, 29 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В связи с запахом питьевой воды в Пензе приняты исчерпывающие меры — «Горводоканал»

19:10 | 29.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» приняли исчерпывающий комплекс мер с целью уменьшения запаха воды, подаваемой населению Пензы, и обеспечения ее надлежащего качества. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в понедельник, 29 июля.

В связи с запахом питьевой воды в Пензе приняты исчерпывающие меры — «Горводоканал». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ООО «Горводоканал» сообщает о введении режима гиперхлорирования и применении дополнительных мер по очистке водопроводной воды в целях снижения ее запаха из-за повышенного уровня цветения микроорганизмов в Сурском водохранилище. [...] По состоянию на июль 2019 года был принят и выполнен исчерпывающий перечень мер и мероприятий по недопущению подачи населению питьевой воды несоответствующего качества», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что, в частности, были подобраны и апробированы новые реагенты для очистки воды.

«Ни по одной из жалоб не было выявлено несоответствий качества воды в распределительной сети требованиям СанПиН», — подчеркивается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что компания рассчитывает на изменение погодных условий в ближайшее время и улучшение ситуации.

«Специалисты водоканала ожидают нормализацию качества воды в водоеме из-за восстановления природных условий — завершения сезона цветения, снижения температуры окружающего воздуха и уровня микроорганизмов в водоеме, после чего режим гиперхлорирования может быть отменен», — говорится в тексте.

Загрузка...
Читайте также
В Никольске открыт построенный на народные деньги памятник морякам всех времен В Пензенской области для многодетных семей введена льгота на вывоз ТКО
В Шемышейке возбуждено дело по факту гибели человека в результате обвала грунта Установлена личность рыбака, утонувшего в Пензе
Житель Пензы лишился мотоцикла, поверив аферисту из Анапы В Заречном жильцам дома возвращено более 720 тыс. рублей переплаты за отопление
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама