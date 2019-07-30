В Кузнецке у 3 тыс. семей есть долги по коммунальным платежам более чем за полгода ЖКХ

Кузнецк, 30 июля 2019. PenzaNews. 3 тыс. 25 семей, проживающих в Кузнецке Пензенской области, имеют долги за коммунальные услуги за период более шести месяцев на общую сумму почти 94 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В администрации Кузнецка отметили, что, согласно предварительным данным центра коммунальных платежей города, за семь месяцев 2019 года подготовлено 519 исков в суд на сумму более 10 млн. рублей.

В мэрии уточнили, что отделом судебных приставов за этот период взыскано более 1,5 млн. рублей долгов за коммунальные услуги.

«Рассмотрено 15 заявлений о рассрочке погашения задолженности. Общая сумма, на которую она оформлена, составила более 680 тыс. рублей. С начала года погасили долги за коммунальные услуги, воспользовавшись рассрочкой платежа, 17 семей», — пояснили в пресс-службе.