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В Кузнецке у 3 тыс. семей есть долги по коммунальным платежам более чем за полгода

09:41 | 30.07.2019 | ЖКХ

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Кузнецк, 30 июля 2019. PenzaNews. 3 тыс. 25 семей, проживающих в Кузнецке Пензенской области, имеют долги за коммунальные услуги за период более шести месяцев на общую сумму почти 94 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Кузнецке у 3 тыс. семей есть долги по коммунальным платежам более чем за полгода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В администрации Кузнецка отметили, что, согласно предварительным данным центра коммунальных платежей города, за семь месяцев 2019 года подготовлено 519 исков в суд на сумму более 10 млн. рублей.

В мэрии уточнили, что отделом судебных приставов за этот период взыскано более 1,5 млн. рублей долгов за коммунальные услуги.

«Рассмотрено 15 заявлений о рассрочке погашения задолженности. Общая сумма, на которую она оформлена, составила более 680 тыс. рублей. С начала года погасили долги за коммунальные услуги, воспользовавшись рассрочкой платежа, 17 семей», — пояснили в пресс-службе.

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