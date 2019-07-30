Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы ЖКХ

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Опрессовка систем отопления проведена в Пензе в 180 объектах образования и 46 учреждениях культуры, что составляет примерно 80% от общего числа. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» продолжают капитальный ремонт теплосетей на 11 участках, при этом работы ведутся в соответствии с графиком.

«Всего будет заменено свыше 5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведены на 112 км теплосетей», — пояснил глава городской администрации, отметив, что это составляет 80% от протяженности коммуникаций, находящихся в ведении компании.

Виктор Кувайцев добавил, что остаются актуальными вопросы о качестве благоустройства участков после земляных работ и возобновлении подачи горячей воды в дома, которые затронули отключения.