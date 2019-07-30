EN
18:07:06 Вторник, 30 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы

15:29 | 30.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Опрессовка систем отопления проведена в Пензе в 180 объектах образования и 46 учреждениях культуры, что составляет примерно 80% от общего числа. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» продолжают капитальный ремонт теплосетей на 11 участках, при этом работы ведутся в соответствии с графиком.

«Всего будет заменено свыше 5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведены на 112 км теплосетей», — пояснил глава городской администрации, отметив, что это составляет 80% от протяженности коммуникаций, находящихся в ведении компании.

Виктор Кувайцев добавил, что остаются актуальными вопросы о качестве благоустройства участков после земляных работ и возобновлении подачи горячей воды в дома, которые затронули отключения.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей В Мокшанском районе вблизи трассы установят указатели для туристов
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Пензе В Пензенской области вышла в свет десятая «Книга класса»
Алексей Толстоухов из Пензы стал спортивным судьей всероссийской категории В Спасском районе мужчина лишился более 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника» ЦБ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама