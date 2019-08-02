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В Пензе на улице Грибоедова запущена модульная котельная

18:20 | 02.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Модульная котельная мощностью 800 кВт, которая будет обеспечивать многоквартирный дом №4 на улице Грибоедова в Пензе теплом в осенне-зимний период и круглосуточно горячей водой, запущена в пятницу, 2 августа. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на улице Грибоедова запущена модульная котельная

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Последние четыре года горячего водоснабжения у жителей дома летом не было», — написал он на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев отметил, что за период с 2016 года это уже 16-я модульная котельная, введенная в эксплуатацию в Пензе.

«Данная работа позволила перевести на автономное отопление больницы №4 и №6, станцию скорой помощи на улице Володарского, лечебное учреждение на улице Гагарина, новую школу на Шуисте и другие социально значимые объекты, а также ряд многоквартирных домов», — пояснил глава городской администрации.

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