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Работник пензенского «Горводоканала» оштрафован на 30 тыс. рублей

19:07 | 02.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Штраф в размере 30 тыс. рублей назначен в Пензе должностному лицу ООО «Горводоканал» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Работник пензенского «Горводоканала» оштрафован на 30 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, основанием для этого стал тот факт, что в срок до 1 февраля не был размещен отчет за 2018 год об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем закон предусматривает его публикацию на официальном портале госзакупок до этой даты.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Первомайского района Пензы, было внесено представление в адрес руководителя организации. К настоящему времени оно рассмотрено и удовлетворено.

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