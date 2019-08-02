Работник пензенского «Горводоканала» оштрафован на 30 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Штраф в размере 30 тыс. рублей назначен в Пензе должностному лицу ООО «Горводоканал» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, основанием для этого стал тот факт, что в срок до 1 февраля не был размещен отчет за 2018 год об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем закон предусматривает его публикацию на официальном портале госзакупок до этой даты.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Первомайского района Пензы, было внесено представление в адрес руководителя организации. К настоящему времени оно рассмотрено и удовлетворено.