Регоператор рекомендовал жителям сообщать о фактах затопления помещений из-за дождя ЖКХ

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области рекомендовал жителям информировать регоператора любым удобным способом о случаях затопления помещений из-за дождя, если оно произошло при проведении капремонта.

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«В связи с сильным дождем и порывистым ветром напоминаем, что в случае возникновения протечек в ходе капитального ремонта необходимо обратиться в фонд по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-86-06; по телефонам отдела капитального ремонта: +7 (8412) 210-693, 21-06-97 (специалисты, курирующие работы на объектах); письмом на электронную почту: vopros@fkrmd58.ru; лично или письменно по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24, 6-й этаж. Фонд работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обед — с 13.00 до 14.00», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте фонда.

В нем также добавляется, что за ущерб при осуществлении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, формирующих фонд капремонта на общем счете, проводимых в ходе реализации региональной программы, ответственность перед собственниками несет регоператор — Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.

«По каждому случаю причинения ущерба будет составлен акт и фонд обяжет подрядчика, в результате действий или бездействия которого частному или общему имуществу жителей многоквартирного дома был нанесен ущерб, провести восстановительный работы и/или возместить причиненный ущерб», — подчеркивается в тексте.