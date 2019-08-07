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Жители наметили планы по дальнейшему благоустройству двора на улице Мира в Пензе

17:12 | 07.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Жители домов №25 и №27 на улице Мира в Пензе выступили с инициативой обустройства во дворе современной контейнерной площадки. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Жители наметили планы по дальнейшему благоустройству двора на улице Мира в Пензе

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

По его словам, в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды в этом дворе удалось оборудовать детскую площадку с мягким покрытием, заасфальтировать проезды и пешеходные дорожки, установить спортивные и игровые элементы, а также скамейки.

«Но горожане не останавливаются на достигнутом — наметили обустроить современную контейнерную площадку. Обсудили с ними совместный проект по созданию такой площадки на условиях софинансирования: 70% — из городского бюджета и 30% — средства жителей», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Он назвал такой подход примером конструктивного взаимодействия населения и власти.

«Главное, что инициатива исходит от самих граждан», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

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