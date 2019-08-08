В Заречном завершены гидравлические испытания теплосетей ЖКХ

Заречный, 8 августа 2019. PenzaNews. Четвертый, заключительный, этап гидравлических испытаний тепловых сетей завершен в Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает городское управление общественных связей, специалисты компании «ЭнергоПромРесурс» дважды проверили прямой трубопровод, а затем — обратный.

За лето в общей сложности было выявлено около 90 утечек, что чуть меньше, чем в прошлом году. Ведутся работы по их устранению.

Кроме того, проходят регламентные и ремонтные работы котельного оборудования. Приводится в порядок водоочистные и канализационные сооружения.

По словам генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» Ильи Байдарова, проблемные места, изношенные в период большого срока эксплуатации, хорошо известны.

«Постепенно, кусками по 5–10 метров, мы ведем их замену. Более масштабный ремонт запланирован на следующий год», — сказал он.