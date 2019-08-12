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В Пензе на 2-м Вологодском проезде заменят сети водоснабжения

17:16 | 12.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» начали перекладку сетей водоснабжения на 2-м Вологодском проезде в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на 2-м Вологодском проезде заменят сети водоснабжения

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

По его словам, ранее от местных жителей неоднократно поступали обращения по поводу частых аварий.

«Участок трубопровода восстановят бестраншейно — при помощи современного метода с разрушением старой трубы и протаскиванием новой», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 12 августа.

Виктор Кувайцев уточнил, что будет произведена замена сетей протяженностью около 120 метров, при этом они обеспечивают водой более 40 домов.

«Всего по городу компания заменила уже порядка 2,5 км водопровода, но проблемные участки еще остаются, работы надо продолжать», — добавил мэр Пензы.

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