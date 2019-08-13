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Во дворе на улице Калинина уложат новый асфальт и обустроят пешеходные дорожки

16:22 | 13.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Подготовительные работы к благоустройству дворовой территории, которое предусмотрено муниципальной программой в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», начаты вблизи домов №119А и №119Б на улице Калинина в Пензе.

Во дворе на улице Калинина уложат новый асфальт и обустроят пешеходные дорожки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам мэра Виктора Кувайцева, планируется обновить асфальтовое покрытие, обустроить пешеходные дорожки и парковочные места, а также установить скамейки и урны.

«Здесь будет обновлено свыше 1 тыс. кв. метров асфальтового покрытия дорог, обустроено более 300 кв. метров пешеходных тротуаров, парковки, установят скамейки и урны», — написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется благоустройство одной общественной территории — набережной реки Суры, а также 35 дворовых, которые включены в соответствующую муниципальную программу.

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