Ремонтные работы на улице Московской в Пензе связаны с подготовкой теплосетей к зиме ЖКХ

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Ремонтные работы на улице Московской в Пензе, в том числе на ее пешеходной части, организованы по результатам гидравлических испытаний, позволивших выявить уязвимые места. Об этом сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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Он уточнил, что всего на 1,5 км теплосетей было определено восемь участков, требующих ремонта — на эти цели направлено около 6 млн. рублей.

«Работы мы планируем завершить к концу следующей недели, после чего приступим к благоустройству», — пояснил Василий Журавлев.

По словам технического директора компании, специалисты нацелены на то, чтобы после приведения теплосетей на центральной улице Пензы в порядок ничего не напоминало о завершившемся ремонте.

«Плитка, которой вымощена наша пешеходная улица, займет свое место. Она полностью сохранена», — подчеркнул Василий Журавлев.

Он призвал отнестись с пониманием к необходимости подготовки тепломагистрали к зиме.

«Очень просим жителей и гостей города соблюдать осторожность в местах проведения ремонтных работ, не нарушать ограждения и не допускать туда детей», — цитирует Василия Журавлева пресс-служба группы «Т Плюс».