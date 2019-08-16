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Ремонтные работы на улице Московской в Пензе связаны с подготовкой теплосетей к зиме

16:22 | 16.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Ремонтные работы на улице Московской в Пензе, в том числе на ее пешеходной части, организованы по результатам гидравлических испытаний, позволивших выявить уязвимые места. Об этом сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Ремонтные работы на улице Московской в Пензе связаны с подготовкой теплосетей к зиме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что всего на 1,5 км теплосетей было определено восемь участков, требующих ремонта — на эти цели направлено около 6 млн. рублей.

«Работы мы планируем завершить к концу следующей недели, после чего приступим к благоустройству», — пояснил Василий Журавлев.

По словам технического директора компании, специалисты нацелены на то, чтобы после приведения теплосетей на центральной улице Пензы в порядок ничего не напоминало о завершившемся ремонте.

«Плитка, которой вымощена наша пешеходная улица, займет свое место. Она полностью сохранена», — подчеркнул Василий Журавлев.

Он призвал отнестись с пониманием к необходимости подготовки тепломагистрали к зиме.

«Очень просим жителей и гостей города соблюдать осторожность в местах проведения ремонтных работ, не нарушать ограждения и не допускать туда детей», — цитирует Василия Журавлева пресс-служба группы «Т Плюс».

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