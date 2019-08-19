Специалисты «Т Плюс» завершили ремонт газорегуляторного пункта на ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Ремонт газорегуляторного пункта на ТЭЦ-1 в Пензе, который был начат 16 августа, завершен. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой группы «Т Плюс».

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В нем уточняется, что на эти цели компания направила около 5,5 млн. рублей: энергетики заменили расходомерные устройства и провели регламентные работы по системе газораспределения.

Как пояснил исполняющий обязанности технического директора ТЭЦ-1 Павел Дильман, газорегуляторный пункт играет существенную роль в работе станции.

«Благодаря ему происходит очищение газа, замеряется его расход, снижается давление», — сказал он.

Павел Дильман уточнил, что плановый ежегодный ремонт оборудования является важной составляющей подготовки к предстоящему отопительному сезону.

По данным «Т Плюс», горячая вода начнет поступать в дома пензенцев, которые попали в зону отключения на время работ, в предстоящий вторник, 20 августа.

Речь идет о Заводском районе, Шуисте, КПД, территории вблизи автовокзала, центре Пензы — улицах Московской, Максима Горького, Володарского, Пушкина и Суворова, а также улицах Карпинского, 8 Марта и проспекте Победы.