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Реконструкцию сетей вблизи «Онежского» и «Берлина» в Пензе завершат к концу недели

15:07 | 22.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Работы по перекладке трубопроводов на проспекте Строителей в Пензе — вблизи торговых центров «Онежский» и «Берлин» — планируется завершить в конце текущей недели. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой группы «Т Плюс».

Реконструкцию сетей вблизи «Онежского» и «Берлина» в Пензе завершат к концу недели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что на остальных девяти объектах из 11, включенных в план реконструкции в преддверии отопительного сезона 2019–2020 годов, работы выполнены полностью.

«В связи с реконструкцией тепломагистрали в предстоящие выходные будет перекрыто движение транспорта по проспекту Строителей в районе торгового центра «Берлин». Ограничение будет действовать с 22.00 пятницы, 23 августа, до 20.00 воскресенья», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в качестве объездных путей автомобилистам предлагается использовать улицы Лядова и Ладожскую.

По данным «Т Плюс», в 2019 году компания направила на подготовку энергетического комплекса Пензы более 500 млн. рублей, из них 350 млн. рублей составили инвестиции в теплосетевое оборудование.

Также организация в полном объеме провела гидравлические испытания.

Как пояснил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев, в настоящее время ведется ремонт на отдельных участках, на которых были обнаружены уязвимые места.

«Планируем до 26 августа включительно обеспечить горячей водой всех своих потребителей», — подчеркнул он.

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