В Пензенской области ввели штрафы за несоблюдение порядка накопления ТКО ЖКХ

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях дополнен новой статьей 3.5, предусматривающей ответственность за несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий законопроект принят в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 23 августа.

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Его поддержали большинство присутствовавших депутатов: «за» проголосовал 31 человек, «против» оказался один, еще один народный избранник воздержался.

Действие данной статьи будет распространяться на случаи, не образующие составы правонарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Так, введено наказание за нарушение порядка накопления ТКО, который утвержден постановлением правительства Пензенской области от 11 апреля 2018 года.

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Речь идет о необеспечении создания мест накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритного; их ненадлежащем содержании; неразмещении на мусорных площадках необходимой информации; а также об установке контейнеров на не предназначенных для этого территориях.

Данные правонарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Помимо этого, введена ответственность за несоблюдение правил накопления твердых коммунальных отходов.

К таким нарушениям относятся случаи складирования мусора вне контейнеров; в емкости, не предназначенные для накопления ТКО; а также размещение крупногабаритных отходов в не предусмотренных для этого местах.

В случае выявления подобных фактов нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Соответствующие материалы будут рассматривать административные комиссии.