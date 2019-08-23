В центре Пензы на шесть дней разместят контейнер для сбора батареек ЖКХ

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Контейнер для сбора батареек и аккумуляторов будет установлен вблизи торгового центра «Пассаж» в Пензе — со стороны улицы Московской — с 27 августа по 1 сентября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, благодаря этому жители смогут бесплатно сдать любое количество батареек любых брендов.

Затем собранные источники питания будут отправлены на завод «Мегаполисресурс», где их отсортируют. После переработки большая часть материалов будет снова запущена в промышленный оборот.

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Акция «Неделя сбора батареек» организована в Пензе компанией Duracell и заводом «Мегаполисресурс» при поддержке министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и мэрии.

Она стала частью проекта «Сдай батарейки с Duracell», в рамках которого с конца 2017 года было создано более 800 пунктов сбора батареек по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Необходимость в проведении подобных мероприятий обусловлена тем, что батарейки необходимо выбрасывать отдельно от остального мусора в специальные контейнеры. Это позволяет их переработать без негативного воздействия на окружающую среду.

Вторичные ресурсы, полученные при их утилизации, используются при производстве различных предметов — от карандашей до рельсов.