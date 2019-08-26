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Горячая вода вернулась почти во все дома Пензы — «Т Плюс»

17:21 | 26.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Горячее водоснабжение объектов, находящихся в зоне ответственности «Т Плюс», восстановлено в Пензе почти полностью. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в понедельник, 26 августа.

Горячая вода вернулась почти во все дома Пензы — «Т Плюс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исключение составляют четыре дома. Три из них расположены в Железнодорожном районе города, один — в Арбеково. В ближайшее время они также будут подключены», — поясняется в тексте.

Согласно данным группы «Т Плюс», гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые для подготовки города к отопительному сезону, проведены в полном объеме.

На тех участках, где выполнялась перекладка трубопроводов, завершается восстановление асфальтового покрытия и газонов.

Говоря о проведенных работах, технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев отметил их значимость в преддверии отопительного сезона.

«Наша компания выполнила поставленную задачу и подала горячее водоснабжение практически в весь жилой фонд, находящийся на балансе «Т Плюс», несмотря на то, что в минувшие выходные продолжалась масштабная реконструкция по замене теплосетей на проспекте Строителей», — сказал он.

В 2019 году группа «Т Плюс» направила на подготовку энергетического комплекса Пензы к зиме более 500 млн. рублей, из них 350 млн. рублей составили инвестиции в теплосетевое оборудование.

Реконструкцией было охвачено 11 объектов общей протяженностью более 5 км.

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