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«Пензаэнерго» продолжает реконструкцию крупной подстанции в Мокшанском районе

10:37 | 30.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» продолжают реконструкцию крупного центра питания в Мокшанском районе — подстанции 110/35/10 кВ «Мокшан».

«Пензаэнерго» продолжает реконструкцию крупной подстанции в Мокшанском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным компании, на объекте установлено два силовых трансформатора по 16 МВА каждый, смонтированы разъединители и выключатели, порталы 110 кВ, обустроены модульные здания КРУМ-35 кВ и КРУМ-10 кВ.

«Помимо этого, произведен монтаж проходных изоляторов в КРУМ-10 кВ, ячеек КРУМ-35 кВ, шинных мостов 35 и 10 кВ. Установлена мачта освещения, смонтирована жесткая ошиновка и так далее. В настоящее время идет подключение силовых кабелей в зданиях ОПУ [общеподстанционного пункта управления], КРУМ-35кВ и КРУН-10кВ, прокладка и подключение контрольных кабелей к панелям управления и защит в ОПУ. Территорию подстанции подготавливают к работам по благоустройству», — прокомментировал начальник управления капитального строительства филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» Дмитрий Голдинов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, пусконаладочные работы на объекте планируется начать 1 октября, ввод подстанции в эксплуатацию намечен на 30 декабря.

Построенная полвека назад подстанция 110/35/10 кВ «Мокшан» обеспечивает электроэнергией 21 населенный пункт Мокшанского района Пензенской области с населением более 10 тыс. человек. Среди социально значимых объектов, которые запитаны от нее — 10 школ, шесть детских садов и три больницы.

Реконструкция объекта призвана повысить надежность энергоснабжения и существенно расширить возможности для технологического присоединения новых абонентов — как физических, так и юридических лиц.

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