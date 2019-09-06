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В Пензе специалисты «Т Плюс» отремонтировали 2 км бесхозяйных сетей

15:58 | 06.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты компании «Т Плюс» по договоренности с мэрией Пензы на основании решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности провели ремонт около 2 км изношенного трубопровода на бесхозяйных сетях в рамках подготовки к зиме. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой организации.

В Пензе специалисты «Т Плюс» отремонтировали 2 км бесхозяйных сетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате выполненных перекладок тепломагистрали стало возможным подключение к централизованной системе горячего водоснабжения трех многоквартирных домов по адресам: улица Пролетарская, 4; улица Клары Цеткин, 23А; улица Кузнецкая, 32. Энергетики вложили в данные мероприятия примерно 600 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время в зоне ответственности «Т Плюс» потребители обеспечены горячей водой на 100%, несмотря на то, что на отдельных участках работы по перекладке еще ведутся: они находятся на заключительном этапе.

Как отметил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев, на организациях, работающих в жилищно-коммунальной сфере, особенно отвечающих за обеспечение населения теплом и горячей водой, лежит большая ответственность.

«Свои обязательства по выполнению инвестиционной и ремонтной программ по подготовке коммунальной инфраструктуры города мы выполняем в полном объеме, готовы по возможности заниматься и ремонтом бесхозяйных сетей. Такая работа велась нами и в прошлом году, продолжили ее в этом», — сказал он.

По данным группы «Т Плюс», в 2019 году компания направила на подготовку энергетического комплекса Пензы к отопительному сезону более 500 млн. рублей, из них 350 млн. рублей составили инвестиции в теплосетевое оборудование.

Специалисты организации в настоящее время переведены на усиленный режим работы.

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