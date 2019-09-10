В Тамалинском районе прокуратура отреагировала на перебои с водоснабжением ЖКХ

Тамала, 10 сентября 2019. PenzaNews. Прокурор Тамалинского района Пензенской области Николай Тиханов внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ руководителю ООО «Услуга», допустившего прекращение подачи питьевой воды в нескольких населенных пунктах.

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«Установлено, что причиной отсутствия водоснабжения в течение нескольких дней стала авария на водопроводной сети. В соответствии с требованиями законодательства, [...] продолжительность перерыва в подаче воды допускается не более чем на 24 часа», — Об сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по результатам проверки прокурор района Николай Тиханов возбудил в отношении генерального директора ООО «Услуга» дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Водоснабжение домов жителей восстановлено», — пояснила собеседница агентства.