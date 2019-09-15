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Комиссия по ЧС соберется на экстренное заседание из-за разрушения кладки дома на Аустрина

11:05 | 15.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Экстренное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности необходимо провести в Пензе для принятия решения о введении режима повышенной готовности в связи с разрушением кирпичной кладки многоквартирного дома №37 на улице Аустрина. Об этом заявил вице-мэр Юрий Ильин.

Комиссия по ЧС соберется на экстренное заседание из-за разрушения кладки дома на Аустрина

Фото: Penza-gorod.ru

«На объекте будут проведены противоаварийные мероприятия и работы по восстановлению кирпичной кладки», — сказал он в ходе выезда на место в минувшую субботу, 14 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, одной из причин разрушения здания является безответственное отношение жильцов к общедомовому имуществу.

Согласно данным ГИС ЖКХ, пятиэтажный кирпичный дом №37 на улице Аустрина в Пензе был построен в 1970 году. По состоянию на 1 июля 2019 года, степень его износа составляет 70%.

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