Вице-мэр не исключил, что отопительный сезон в Пензе стартует на следующей неделе ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин не исключил, что старт отопительному сезону в городе будет дан на следующей неделе.

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Он пояснил, что температура воздуха к концу недели в ночное время будет достигать 0°C, в дневное подниматься чуть выше +10°C.

«Если прогноз погоды кардинально не изменится, у нас есть предпосылки, чтобы отопительный сезон стартовал на следующей неделе», — сказал Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 17 сентября.

По его словам, это позволит обеспечить комфортные условия, прежде всего в объектах социальной, культурной и бытовой сфер, а также в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

Он уточнил, что гидравлические испытания в основном выполнены, капитальный ремонт по линии теплоснабжающих организаций завершен.

«В ходе последних опрессовок теплосетей были выявлены порывы. После их устранения проведены повторные испытания. Думаю, на этой неделе гидравлическими испытаниями закроем все сети в полном объеме», — отметил Юрий Ильин.

Вице-мэр добавил, что представители отдельных управляющих компаний демонстрируют непонимание принципов работы в отопительный сезон.

Он назвал в их числе общества с ограниченной ответственностью «УК «Лев», «УК «Алекс Сервис» и «УК «Звезда».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, претензии к данным организациям вызваны тем, что они затягивают сроки опрессовки внутридомовых сетей теплоснабжения и не выполняют некоторые текущие работы, в частности, не утепляют окна и фасады там, где это требуется.

По данным городской администрации, к подаче тепла готовы все объекты соцкультбыта и 92% многоквартирных домов.