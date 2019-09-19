В «Т Плюс» заявили о готовности к началу отопительного сезона в Пензе ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Компания «Т Плюс» фактически готова к старту отопительного сезона в Пензе, дата начала которого будет определена постановлением городской администрации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

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«Специалисты выполнили все мероприятия, предусмотренные инвестиционной и ремонтной программами 2019 года. В областном центре проведены работы по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования теплоцентралей и котельной «Арбеково», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что компания «Т Плюс» направила на подготовку коммунальной инфраструктуры Пензы к зиме более 500 млн. рублей, из них 350 млн. рублей составили инвестиции в теплосетевое хозяйство.

В сообщении особо обращается внимание на то, что запуск системы централизованного теплоснабжения произойдет тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха не будет превышать +8°C в течение пяти дней.

«Однако бюджетные организации могут подключиться к системе отопления раньше. Для этого необходимо направить заявку в теплоснабжающую организацию», — отмечается в тексте.