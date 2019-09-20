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Отопительный сезон в Пензе стартует 21 сентября

17:18 | 20.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Старт отопительному сезону 2019–2020 годов будет дан в Пензе в предстоящую субботу, 21 сентября. Соответствующее постановление городской администрации подписал и.о. мэра Сергей Волков.

Отопительный сезон в Пензе стартует 21 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, приступить к началу отопительного сезона с 21 сентября 2019 года», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что владельцам источников тепла, теплоснабжающим и жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям необходимо завершить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней.

Комментируя принятое решение, Сергей Волков пояснил, что оно обусловлено текущими погодными условиями.

«К концу недели в вечернее и ночное время ожидается нулевая температура и заморозки», — цитирует и.о. мэра пресс-служба администрации Пензы.

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