Тепло поступило почти в четверть жилых домов Пензы ЖКХ

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Тепло поступило в 605 многоквартирных домов Пензы, что составляет около 24% от общего числа. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Волков в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

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«Всего у нас жилой фонд 2 тыс. 553 [дома]. 605 сейчас фактически подключено, 24%. По школам: из 95 корпусов — 45, это 47%. По детским садам: из 119 — 67, это 56,3%. Еще, если брать по крупным [объектам], это медицинские учреждения, то есть стационары: из 17 — 12 включено, это 70,6%», — сказал исполняющий обязанности мэра.

Он добавил, что запущено 28 из 82 котельных и 54 из 148 центральных тепловых пунктов.

По словам Сергея Волкова, основные работы, связанные с подачей тепла, будут проведены 23 и 24 сентября.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, курирующий вопросы ЖКХ, отметил, что за выходные решен вопрос с 17 котельными, отключенными от электроснабжения за долги.

«17 котельных у нас было по городу Пензе — это [АО] «Пензтеплоснабжение» — отключены от электроснабжения «ТНС Энерго». Сегодня [...] будет подписан график погашения задолженности, и данное ограничение будет снято. Они готовы, они просто отключены. Они готовились на дизель-генераторах к зиме», — пояснил он.