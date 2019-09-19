EN
16:41:22 Понедельник, 23 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»: «Лекарства движутся по кругу? Минуя больных и принося миллиарды»

Зампред пензенского правительства обозначил проблемы с пуском тепла в районах

13:37 | 23.09.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Несколько котельных в районах Пензенской области отключены от газоснабжения или подачи электроэнергии из-за задолженности. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов, курирующий вопросы ЖКХ, в ходе оперативного совещания в понедельник, 23 сентября.

Зампред пензенского правительства обозначил проблемы с пуском тепла в районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в Сосновоборском районе от газа отключена котельная МУП «Коммунальное хозяйство», в Сердобском — МУП ЖКХ Мещерского сельского совета и МУП ЖКХ «Сокольское»; кроме того, МУП «Кондольское ЖКХ» отрезан еще и от электроэнергии, а МУП «Леонидовка» — только от электричества.

Дмитрий Семенов добавил, что, по данным на вечер воскресенья, 22 сентября, функционировало 162 источника теплоснабжения, или 15%.

«[Тепло поступило в] 618 домов, или 15%, с централизованным отоплением, 99 школ, или 20%, 118 детсадов, или 33%, 94 учреждения здравоохранения, или 14%, 25 учреждений культуры — 5%, 13 спортсооружений», — пояснил зампред облправительства.

Он уточнил, что 23 сентября пуск тепла будет начат в Кузнецке и Сердобске, а также в Белинском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Мокшанском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«В остальных районах пуск тепла начат уже с 20 числа», — сказал Дмитрий Семенов.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор предложил ввести стандарт жилья для работников бюджетной сферы Создание медкабинетов на пензенских предприятиях «идет со скрипом» — министр
Макс Корж выступит в Пензе 6 декабря На участке улицы Тухачевского в Пензе запретят остановку
В Пензе откроют фотовыставку «Война глазами поисковиков» В Пензенской области осужденные изготовили швейную продукцию на 16 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement