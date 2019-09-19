Зампред пензенского правительства обозначил проблемы с пуском тепла в районах ЖКХ

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Несколько котельных в районах Пензенской области отключены от газоснабжения или подачи электроэнергии из-за задолженности. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов, курирующий вопросы ЖКХ, в ходе оперативного совещания в понедельник, 23 сентября.

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По его словам, в Сосновоборском районе от газа отключена котельная МУП «Коммунальное хозяйство», в Сердобском — МУП ЖКХ Мещерского сельского совета и МУП ЖКХ «Сокольское»; кроме того, МУП «Кондольское ЖКХ» отрезан еще и от электроэнергии, а МУП «Леонидовка» — только от электричества.

Дмитрий Семенов добавил, что, по данным на вечер воскресенья, 22 сентября, функционировало 162 источника теплоснабжения, или 15%.

«[Тепло поступило в] 618 домов, или 15%, с централизованным отоплением, 99 школ, или 20%, 118 детсадов, или 33%, 94 учреждения здравоохранения, или 14%, 25 учреждений культуры — 5%, 13 спортсооружений», — пояснил зампред облправительства.

Он уточнил, что 23 сентября пуск тепла будет начат в Кузнецке и Сердобске, а также в Белинском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Мокшанском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«В остальных районах пуск тепла начат уже с 20 числа», — сказал Дмитрий Семенов.