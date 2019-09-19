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Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в Пензе

19:12 | 23.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» переведены на зимний режим работы, подача тепла потребителям осуществляется по согласованному с администрацией Пензы графику. Об этом сообщает пресс-служба группы «Т Плюс».

Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первую очередь теплоноситель начал поступать в социально значимые объекты — учреждения образования и здравоохранения.

По данным на 17.00 понедельника, 23 сентября, тепло подано в 40 школ, что составляет 55% от их общего числа в зоне ответственности «Т Плюс», а также в 58 детских садов, или 75%.

968 многоквартирных домов (МКД) могут технически подключиться к теплоносителю.

Как уточнил техдиректор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев, к настоящему времени потеплело уже в половине МКД.

Отопительный сезон 2019–2020 годов стартовал в Пензе 21 сентября.

Завершить регулировку гидравлического и теплового режимов планируется в течение 10 дней — к 1 октября.

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