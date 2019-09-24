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Глава «Т Плюс» призвал пензенские власти разобраться с долгами

17:14 | 24.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер обратился к властям Пензы с просьбой взять на особый контроль ситуацию с просроченной задолженностью предприятий ЖКХ города перед компанией за тепловую энергию, которая на 1 сентября 2019 года составила в общей сложности 1,6 млрд. рублей.

Глава «Т Плюс» призвал пензенские власти разобраться с долгами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов «Т Плюс» лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам», — сказал Андрей Вагнер.

Он добавил, что глава муниципалитета несет ответственность за качество жизни граждан, основой которого является бесперебойные тепло- и электроснабжение.

По мнению Андрея Вагнера, совместные усилия компании и власти должны изменить ситуацию с задолженностью в лучшую сторону.

Как сообщает пресс-служба группы «Т Плюс», крупнейшим неплательщиком является муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение города Пензы», задолжавшее 1 млрд. 388 млн. рублей.

Кроме того, значительные долги накопили АО «Пензтеплоснабжение» (34 млн. рублей) и ряд обществ с ограниченной ответственностью: «МУП Ленинского района» (15,6 млн. рублей), «УК «Твой дом» (4,4 млн. рублей), «Ривьера-Сервис Центр» (3,8 млн. рублей) и «УК «Аспект» (800 тыс. рублей).

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