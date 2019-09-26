Суд обязал администрацию Никольска и УЖКХ ликвидировать свалку в черте города ЖКХ

Никольск, 26 сентября 2019. PenzaNews. Суд удовлетворил прокурорский иск к администрации Никольска и управлению ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области с требованием признать незаконным их бездействие и понудить к ликвидации стихийной свалки в черте города.

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«В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Никольска в овраге за гаражным массивом, расположенном примерно в 200 метрах от дома №178 на улице Льва Толстого, имеется несанкционированная свалка», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

По его словам, к образованию на территории райцентра места несанкционированного размещения коммунальных отходов привело ненадлежащее исполнение ответчиками возложенных на них обязанностей, тем самым были нарушены интересы неопределенного круга лиц на благоприятную природную среду.

Он уточнил, что администрации Никольска и областному управлению ЖКХ надлежит ликвидировать свалку до 30 октября.