EN
18:31:59 Четверг, 26 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Суд обязал администрацию Никольска и УЖКХ ликвидировать свалку в черте города

18:13 | 26.09.2019 | ЖКХ

Печать

Никольск, 26 сентября 2019. PenzaNews. Суд удовлетворил прокурорский иск к администрации Никольска и управлению ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области с требованием признать незаконным их бездействие и понудить к ликвидации стихийной свалки в черте города.

Суд обязал администрацию Никольска и УЖКХ ликвидировать свалку в черте города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Никольска в овраге за гаражным массивом, расположенном примерно в 200 метрах от дома №178 на улице Льва Толстого, имеется несанкционированная свалка», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

По его словам, к образованию на территории райцентра места несанкционированного размещения коммунальных отходов привело ненадлежащее исполнение ответчиками возложенных на них обязанностей, тем самым были нарушены интересы неопределенного круга лиц на благоприятную природную среду.

Он уточнил, что администрации Никольска и областному управлению ЖКХ надлежит ликвидировать свалку до 30 октября.

Загрузка...
Читайте также
Пешеходный переход через трассу под Кузнецком сделают безопаснее Николай Сармин назвал привлечение жителей к охране порядка «двойной профилактикой»
Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд. рублей В Пензенской области нестабильная криминогенная обстановка — Николай Сармин
Жительница Мокшана лишилась более 100 тыс. рублей, надеясь вернуть потраченные деньги Пензенское управление Роспотребнадзора усилило контроль за температурой на соцобъектах
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement