Вице-мэр Пензы подвел промежуточные итоги начала отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подвел итоги работы за первые шесть дней с начала отопительного сезона.

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«На шестой день пуска тепла включены в работу 99% объектов школьного и дошкольного образования, 86% многоквартирных домов, 93% объектов здравоохранения, при этом все стационары были запущены уже на третий день в полном объеме. Социальные объекты, которые находились на особом контроле в начале отопительного сезона, подключены без особых проблем», — сказал он в ходе заседания оперативного штаба по пуску тепла, которое состоялось в мэрии в минувший четверг, 26 сентября.

Также Юрий Ильин отметил, что жители отдельных домов и некоторые управляющие компании не проявили должную активность при получении паспортов готовности, в результате чего столкнулись с проблемами по пуску тепла.

«Эти вопросы пришлось решать в ручном режиме, как нам, так и администрациям районов. Отдельная благодарность Госжилстройтехинспекции, которая также подключалась к наиболее сложным вопросам», — пояснил заместитель главы администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники заседания также обсудили вопрос восстановления благоустройства на местах разрытий и порывов, которые произошли за последние дни. Планируется, что данные работы будут завершены до 10 октября.