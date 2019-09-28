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На некоторых улицах Пензы 1–3 октября на время отключат свет

11:56 | 28.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Подача электроэнергии будет приостановлена на некоторых улицах Пензы в период с 1 по 3 октября.

На некоторых улицах Пензы 1–3 октября на время отключат свет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

Ожидается, что во вторник, 1 октября, с 9.00 до 13.00 света не будет на улицах Батумской, Косарева, Николаевской, Спортивной, Таганрогской, Ялтинской, а также на двух проездах — Пушкарском и Павлика Морозова, а с 13.00 до 15.00 — на улицах Галетной, Кооперативной, Индустриальном переулке, проездах Молокова, Отдельном и Полевом.

2 октября с 9.00 до 13.00 планируется отключение света на улицах Верхне-Вишневой, Маршала Крылова, Среднекутузовской, проезде Свердлова, а также на 1-м, 2-м и 3-м Березовском переулках.

3 октября с 13.00 до 15.00 без электричества останутся дома на улицах Колышлейской, Родниковой, Ртищевской, Железнодорожной, Озерной и на проездах — Терновского и Заозерном.

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