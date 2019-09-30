В Пензе тепло подведено ко всем многоквартирным домам — вице-мэр ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Тепло подведено ко всем многоквартирным домам на территории Пензы. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

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«Основная задача муниципалитета — обеспечить возможность подключения домов к тепловой энергии. В настоящее время тепло подано к отмостке всех жилых домов с централизованным отоплением, дальше — зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний», — пояснил он.

По словам вице-мэра, не принимают теплоноситель только те дома, в которых еще не завершены работы по капитальному ремонту.

Юрий Ильин добавил, что также тепло может отсутствовать из-за технических проблем внутри дома — в этом случае следует обращаться в управляющую организацию.

«Основная часть учреждений соцкультбыта была подключена к теплу на 6–7 день с момента начала отопительного сезона. Сегодня 10-й день, и все эти объекты теплом обеспечены», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.