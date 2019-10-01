Все клиенты «Т Плюс» в Пензе обеспечены теплом ЖКХ

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. 100% клиентов «Т Плюс» в Пензе обеспечены теплом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании во вторник, 1 октября.

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«На сегодняшний день теплоноситель подан как в социально значимые объекты, так и жилой фонд», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в случае отсутствия тепла в квартирах жителям Пензы следует обращаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья для проверки внутридомовых коммуникаций.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 21 сентября.

В первую очередь теплоноситель начал поступать в социально значимые объекты — школы, детские сады и больницы. Также тепло было подано в многоквартирные жилые дома.

Техническая возможность подключиться к теплоносителю была обеспечена в установленные сроки.