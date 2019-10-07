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В Пензенской области поделятся планами на 2020 год по созданию комфортной среды

14:18 | 07.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Представители администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области должны в течение двух недель представить планы по реализации в 2020 году проекта, направленного на формирование комфортной среды. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 7 октября.

В Пензенской области поделятся планами на 2020 год по созданию комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в ближайшее время необходимо определиться с форматом презентаций, которые могут быть проведены в один день в Пензе или поэтапно на местах.

Глава региона пояснил, что по каждой территории ответственным лицам следует указать конкретные проекты по благоустройству, назвать сроки их реализации, а также сумму необходимых средств и возможные источники финансирования.

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