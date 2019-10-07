В Пензенской области поделятся планами на 2020 год по созданию комфортной среды ЖКХ

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Представители администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области должны в течение двух недель представить планы по реализации в 2020 году проекта, направленного на формирование комфортной среды. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 7 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в ближайшее время необходимо определиться с форматом презентаций, которые могут быть проведены в один день в Пензе или поэтапно на местах.

Глава региона пояснил, что по каждой территории ответственным лицам следует указать конкретные проекты по благоустройству, назвать сроки их реализации, а также сумму необходимых средств и возможные источники финансирования.