Пензенская область запросила в Фонде ЖКХ средства на энергоэффективный капремонт дома ЖКХ

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область подала в Фонд содействия реформированию ЖКХ первую в 2019 году заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирного дома.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда ЖКХ, регион намерен получить более 393 тыс. рублей.

Данные денежные средства планируется направить на возмещение части расходов на оплату услуг или работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №150 на проспекте Строителей в Пензе.

По имеющейся информации, в доме 1997 года постройки проживают почти 170 человек. В ноябре 2018 года там были завершены работы по установке автоматизированного узла управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя.

Общая стоимость работ на объекте составляет около 492 тыс. рублей.

Размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов оценивается в 563 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением правительства России №114, с 2019 года возобновлено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках утвержденных в 2017 году правил.

Общий лимит средств госкорпорации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах РФ составляет около 807 млн. рублей.