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В Пензе специалисты «Т Плюс» заменили более 8 км теплосетей

10:36 | 10.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Специалисты «Т Плюс» заменили более 8 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в Пензе в ходе ремонтной кампании 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой организации.

В Пензе специалисты «Т Плюс» заменили более 8 км теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем особо обращается внимание на то, что 5 км магистральных сетей проложены в современной изоляции из вспененного полиуретана в полиэтиленовой оболочке.

«Такие трубопроводы рассчитаны на срок службы более 30 лет. Их применение позволяет существенно снизить тепловые потери в сетях. Система дистанционного контроля помогает оперативно обнаруживать дефекты в теплосетях и реагировать на внештатные ситуации», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что также к настоящему времени завершены работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции пяти участков сетей с укрывным слоем из оцинкованной стали и антивандальной защитой.

Комментируя проведенные работы, директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин подчеркнул, что компания в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства по подготовке теплосетевого хозяйства Пензы к отопительному периоду 2019–2020 годов.

«В данные мероприятия организация вложила более 350 млн. рублей. Еще свыше 150 млн. рублей были направлены на ремонт ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково». Отдельно стоит упомянуть работы по восстановлению плотины», — уточнил он.

Андрей Ванин отметил, что вся ремонтная кампания «Т Плюс» направлена на улучшение коммунальной инфраструктуры города.

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