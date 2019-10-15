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В Пензе дорожную технику начали переводить на зимний режим работы

13:30 | 15.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Подготовка техники, которая во время холодов будет задействована в Пензе для очистки дорог и тротуаров от снега и их последующей обработки, начата в преддверии зимнего периода. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

В Пензе дорожную технику начали переводить на зимний режим работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Официально, в соответствии с контрактом, зимний период начинается с 1 ноября 2019 года. Тем не менее, понимая, что до этой даты могут быть перепады температур, в настоящий момент организовано дежурство десяти единиц спецтехники, которая уже переоборудована с летнего на зимний режим», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 15 октября.

Вице-мэр добавил, что завершить подготовку автопарка планируется до 20 октября.

«Всего в зимний период к работе на улично-дорожной сети предполагается [привлечь] 138 единиц специализированной уборочной техники МУП «Пензадормост», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации города.

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