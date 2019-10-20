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В Пензе оштрафуют «Горводоканал», не восстановивший асфальт после ремонтных работ

09:58 | 20.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Компания «Горводоканал» будет привлечена в Пензе к административной ответственности в виде штрафов за ненадлежащее благоустройство территорий после проведения земляных работ, во время которых осуществлялся ремонт сетей водоснабжения. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

В Пензе оштрафуют «Горводоканал», не восстановивший асфальт после ремонтных работ

Фото: Penza-gorod.ru

Один из таких участков, по его словам, располагается у здания №14 на улице Московской, где 15 октября специалисты организации устраняли утечку.

«Использован щебень несоответствующей марки. Материал необходимо заменить на гранитный, провести его выборку, послойно уплотнить и выполнить асфальтировку объекта», — сказал Юрий Ильин в ходе выездного совещания в минувшую субботу, 19 октября.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом качество восстановления элементов благоустройства после завершения земляных работ значительно ухудшилось.

«Своими силами компания не справляется. Ей необходимо привлекать субподрядную организацию по опыту прошлых лет. Со своей стороны будем штрафовать», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.

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