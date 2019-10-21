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Белозерцев проинформировал Мутко о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

18:28 | 21.10.2019 | ЖКХ

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Москва, 21 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал заместителя председателя правительства России Виталия Мутко о предварительных результатах реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда» в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве в понедельник, 21 октября.

Белозерцев проинформировал Мутко о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Говоря о проекте «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта, Иван Белозерцев доложил, что к нему подключились 38 муниципальных образований, где ведется благоустройство 105 объектов — 63 дворов и 42 общественных территорий.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с реализацией проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Жилье», в рамках которого в 2019 году в Пензенской области предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров.

«Мы планируем до конца года с поставленной региону задачей справиться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан на период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года.

Включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В числе ключевых задач нацпроекта — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, увеличение объемов строительства, повышение комфортности городской среды.

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