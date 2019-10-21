EN
21:00:45 Понедельник, 21 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Кузнецка поручил сформировать системный подход к благоустройству территорий

19:15 | 21.10.2019 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 21 октября 2019. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил представителям городского управления ЖКХ сформировать системный подход к благоустройству территорий.

Мэр Кузнецка поручил сформировать системный подход к благоустройству территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам нужна системная работа», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 21 октября.

Сергей Златогорский пояснил, что результатом должны стать вовлечение представителей общественности и бизнеса в обсуждение готовящихся работ, подготовка плана благоустройства той или иной территории с определением временных этапов и информирование населения о предпринимаемых шагах.

«Появляется что-то красивое, и люди все знают, что происходит», — обрисовал мэр Кузнецка желаемый итог такой работы.

Он распорядился подготовить предложения о том, как эффективнее организовать данную деятельность, а также о персональном составе городского штаба по благоустройству.

Загрузка...
Читайте также
Белозерцев проинформировал Мутко о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» Ангелина Шнайдер завоевала «золото» на III этапе Кубка мира по эстетической гимнастике
В Пензе экс-работница банка осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации В Нижнем Ломове мужчину будут судить за совершенный 6 лет назад грабеж
В Заречном стоимость проезда в автобусах по городу вырастет до 18 рублей Пензенские инноваторы приглашены к участию в конкурсе по программе «УМНИК»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement