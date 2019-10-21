Мэр Кузнецка поручил сформировать системный подход к благоустройству территорий ЖКХ

Кузнецк, 21 октября 2019. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил представителям городского управления ЖКХ сформировать системный подход к благоустройству территорий.

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«Нам нужна системная работа», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 21 октября.

Сергей Златогорский пояснил, что результатом должны стать вовлечение представителей общественности и бизнеса в обсуждение готовящихся работ, подготовка плана благоустройства той или иной территории с определением временных этапов и информирование населения о предпринимаемых шагах.

«Появляется что-то красивое, и люди все знают, что происходит», — обрисовал мэр Кузнецка желаемый итог такой работы.

Он распорядился подготовить предложения о том, как эффективнее организовать данную деятельность, а также о персональном составе городского штаба по благоустройству.