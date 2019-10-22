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В Пензе подведены предварительные итоги месячника по благоустройству

15:06 | 22.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Более 26,5 тыс. жителей Пензы приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках месячника по благоустройству, стартовавшего в регионе 26 сентября. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

В Пензе подведены предварительные итоги месячника по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задействовано 260 единиц техники. Убрано 512 тыс. кв. метров территории. Вывезено на полигон по утилизации [отходов] около 250 кубометров мусора», — уточнил он.

Александр Утин добавил, что за три недели высажено более 1,2 тыс. деревьев разных пород.

«В каждый район выделялось порядка 300 саженцев для посадки на придомовых и общественных территориях», — пояснил начальник управления ЖКХ Пензы.

Он выразил признательность жителям, которые помогли коммунальным службам навести порядок на улицах города.

«Спасибо всем, кто активно участвовал в работах по благоустройству, за неравнодушное отношение к нашему городу», — цитирует Александра Утина пресс-служба мэрии.

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