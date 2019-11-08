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Компания «Т Плюс» вложила 1,6 млн. рублей в ремонт бесхозяйных теплосетей Пензы

15:09 | 08.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Группа «Т Плюс» направила 1,6 млн. рублей на ремонт и обслуживание бесхозяйных сетей на территории Пензы с начала 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мордовского филиала компании.

Компания «Т Плюс» вложила 1,6 млн. рублей в ремонт бесхозяйных теплосетей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ремонтные работы на бесхозяйных тепловых сетях проводились на основании решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности», — пояснили в организации.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности энергетики заменили более 5 км сетей, при этом наибольший объем выполнен на участках, расположенных на улицах Чапаева и Чаадаева.

В компании отметили, что такая работа особенно актуальна в условиях высокого износа сетей в черте города.

По словам технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева, подобные задачи специалистам организации приходится решать не впервые.

«Мы сделаем все возможное для безаварийного прохождения очередной зимы», — подчеркнул он.

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