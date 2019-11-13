Зампред пензенского правительства оштрафован за отказ в предоставлении информации ЖКХ

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Штраф в размере 5 тыс. рублей назначен заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении информации».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Правонарушитель обжаловал постановление мирового судьи, однако оно было оставлено без изменения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, ранее Дмитрий Семенов, который возглавляет межведомственную комиссию при правительстве региона по оценке жилых помещений, ответил отказом на обращение жителя города Сурска Городищенского района, в котором содержалась просьба ознакомить его с заключением члена комиссии по результатам обследования принадлежащей ему квартиры.

Светлана Артамонова пояснила, что после вмешательства прокуратуры гражданин ознакомлен с данным заключением.