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В 132-м квартале Заречного новая электроподстанция будет запущена в работу в 2020 году

09:20 | 14.11.2019 | ЖКХ

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Заречный, 14 ноября 2019. PenzaNews. Новая электроподстанция, которую сотрудники МП «Горэлектросеть», установили на фундамент на улице Станционной в Заречном Пензенской области, будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Виктор Шошкин.

В 132-м квартале Заречного новая электроподстанция будет запущена в работу в 2020 году

Фото: Zarechny.zato.ru

По имеющейся информации, она будет запущена в работу полностью за счет «Горэлектросети» — без привлечения средств городского бюджета.

В настоящее время на территории 132-го квартала по вечерам напряжения не хватает для нормальной эксплуатации электроприборов. Согласно расчетам, два трансформатора должны полностью удовлетворить потребность в бесперебойном электроснабжении, сообщает управление общественных связей Заречного.

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