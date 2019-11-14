В 132-м квартале Заречного новая электроподстанция будет запущена в работу в 2020 году ЖКХ

Заречный, 14 ноября 2019. PenzaNews. Новая электроподстанция, которую сотрудники МП «Горэлектросеть», установили на фундамент на улице Станционной в Заречном Пензенской области, будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Виктор Шошкин.

Фото: Zarechny.zato.ru

По имеющейся информации, она будет запущена в работу полностью за счет «Горэлектросети» — без привлечения средств городского бюджета.

В настоящее время на территории 132-го квартала по вечерам напряжения не хватает для нормальной эксплуатации электроприборов. Согласно расчетам, два трансформатора должны полностью удовлетворить потребность в бесперебойном электроснабжении, сообщает управление общественных связей Заречного.